Много лет ношу очки и все это время размышляю о том, что хорошо бы поменять их на контактные линзы. Или хотя использовать от случая к случаю – например, во время катания на лыжах или при просмотре фильма в 3D-формате. Однако как-то страшно совать посторонний предмет в глаз. Что говорят специалисты? Люба Ш.

Какие бывают

Как подобрать

Как пользоваться

Существует два самых распространенных типа линз: ежедневной замены и ежемесячной, рассказала Liga.Life офтальмолог Лариса Харченко. Если вам нужно пользоваться контактными линзами эпизодически (1–3 раза в неделю), лучше выбирать линзы ежедневной замены. Они не требуют дополнительного ухода, после использования их можно просто выбросить. Если хотите пользоваться линзами каждый день, то ваш выбор – линзы ежемесячной замены. Материал, из которого они изготовлены, хорошо пропускает кислород и устойчив к загрязнениям. Для их очистки нужно использовать специальный дезинфицирующий раствор.Также врач советует пользоваться ежедневными линзами во время легкого насморка, а вот во время острого состояния при простуде нужно использовать очки.– Вообще было бы идеально, если бы каждый день надевать новые, чистые, стерильные линзы, а вечером их выбрасывать. Это самый безопасный вид линз, – уверяет врач. – Кроме того, они не требуют дополнительного ухода. Материалы, из которых изготавливаются контактные линзы, является биосовместимыми с поверхностью глаза и имеют увлажняющие компоненты, которые обеспечивают комфортное применение в течение дня.– Не может быть такого, что человек купил линзы, а дальше ищет советов в «Гугле». Поисковик, конечно, может быть полезен при покупке линз, но кто будет отвечать за здоровье ваших глаз? Потому что если потом раздаются жалобы на контактные линзы и на возникшие осложнения, то это потому, что подбор состоялся без участия специалиста, – отмечает врач.В частности, обзор у офтальмолога нужно проходить каждые три месяца, специалист должен следить, как глаза реагируют на определенный материал, на средства по уходу и растворы. Врач должен убедиться, что пользователь линз все делает верно, правильно ухаживает за линзами, что зрение не меняется и все стабильно.А главное – линзы нужно выбирать только после обстоятельного осмотра и проверки зрения, чтобы они точно соответствовали тем параметрам, которые необходимы для коррекции.– Если регулярно бывать на плановых осмотрах и если линзы подобраны идеально, то коррекция будет успешной, – утверждает Лариса Харченко.Врач уверяет: не бывает плохих линз - бывает плохой уход за ними и несоблюдение правил гигиены.– Приучите себя, что перед тем как поставить линзы, нужно хорошо вымыть руки с мылом и насухо их вытереть. Полотенце должно быть без ворса, – подсказывает офтальмолог. – Если наносите макияж, сначала вставьте линзы. Закрывайте глаза, когда пользуетесь лаком для волос, туалетной водой и т.п. Открывайте их только тогда, когда выйдете из облака аэрозоля. Спать в линзах можно только в том случае, если это позволит ваш врач.Каждые три месяца, по словам Ларисы Харченко, необходимо приходить на осмотр к врачу, чтобы проверить состояние глаз и соответствие здоровому пользованию линзами. Если линзы правильно подобрать и правильно их использовать, проблем с ними быть не должно.– Для успешной коррекции зрения нужны как очки, так и контактные линзы. Сейчас нет такого, что можно иметь что-то одно, – говорит врач. – Это два совместных средства коррекции зрения. Линзы можно использовать в определенных случаях либо находиться в них большую часть времени, но иногда все равно должен быть период отдыха, когда можно попользоваться очками.– Страшилки о том, что контактные линзы – это зло, возникают из-за того, что их неправильно используют, не приходят на плановые осмотры, не выполняют советы своего врача, – считает специалист.