В работу городской диспетчерской службы 15-62 вносятся изменения. Она будет принимать заявки только от тех потребителей, которые находятся на обслуживании у коммунальных предприятий.

Если в службу позвонит человек, чей дом обслуживают не коммунальщики, ему дадут телефон той частной компании, с которой у его ОСМД заключен договор.Похожие изменения коснутся и работы чат-бота 15-62. Там будет создан отдельный блок для ЖК, ЖСК и ОСМД, куда председатели этих объединений смогут передавать информацию в случае, если нужна помощь города и городских коммунальных служб.О реформировании работы службы рассказал секретарь горсовета Игорь Терехов. Он отметил, что нередко при возникновении аварийных ситуаций харьковчане обращаются за помощью в коммунальные службы.– У нас есть дома ЖК, ЖСК и ОСМД – это коммерческие структуры, которые оказывают услуги своим жителям. Мы как город обязаны с ними взаимодействовать, потому что возникает очень много вопросов. Прежде всего это касается аварийных ситуаций. Жители звонят на городскую линию 15-62, а оказывается, что дом обслуживается другой компанией, частной. Естественно, наши коммунальные службы не должны в это вмешиваться, но, учитывая действительно чрезвычайную ситуацию, они выезжают на вызов, затрагивается финансовый ресурс, – говорит чиновник.По его словам, люди должны четко понимать, с кем у них заключен договор на ту или иную услугу.– Работа модернизированной службы будет выглядеть следующим образом. Если дом состоит на обслуживании у коммунальных предприятий, то диспетчер принимает заявку и передает ее профильному предприятию, а оно уже – аварийной бригаде. Если же жители дома заключили договор с частной компанией, диспетчер службы должен сказать человеку, куда ему обратиться и предоставить конкретный номер телефона, – отмечает Игорь Терехов.