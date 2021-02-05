4 февраля на официальную страницу "Полиция Балаклейщины" в социальной сети обратилась 62-летняя жительница Хмельницкой области с просьбой найти внука, который не доехал до места учебы в Хмельницком.

Как сообщили в полиции, женщина сообщила, что внук мог поехать в Балаклейский район, где живет его девушка, с которой он познакомился в Интернете.



К поискам подключились сотрудники группы реагирования патрульной полиции и уголовного розыска. Правоохранители установили вероятную знакомую разыскиваемого и отработали все адреса, где они могли находиться. Через час поисков местонахождение 18-летнего парня было установлено.



Полицейские выяснили, что внук сказал бабушке, что едет на учебу, а сам отправился к девушке в Харьковскую область. Надеялся, что дома не узнают о поездке, однако из учебного заведения сообщили о его отсутствии на занятиях. После чего он выключил телефон.



С парнем проведена профилактическая беседа. Он направляется домой в Хмельницкую область.