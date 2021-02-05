Во время обыска в квартире у женщины обнаружили наркотиков на 800 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, 3 февраля следственным судьей Ленинского районного суда злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



Во время досудебного расследования работники полиции установили, что женщина распространяла наркотики в течение длительного времени через так называемые "закладки" на территории города Харькова.



На основании постановления следственного судьи 1 февраля полицейские провели обыск по месту жительства женщины. Обнаружено и изъято около 1 кг наркотического средства растительного происхождения "каннабис", 200 граммов психотропного вещества "амфетамин", 100 граммов особо опасного психотропного вещества "PVP", 50 граммов наркотического средства "кокаин", а также полимерные пакеты, электронные весы, устройство для измельчения наркотического вещества, банковские карты, мобильные терминалы. Стоимость наркотиков на "черном рынке" оценивается в 800 тыс. грн.



Женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.