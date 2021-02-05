Новое исследование ученых показало, что чаще всего болезнь переносят именно взрослые, люди молодого и среднего возраста.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование на тему распространения коронавируса. Они использовали данные мобильных телефонов 10 миллионов человек, чтобы выяснить все места посещения, пересечения с инфицированными людьми и теми, кто с ними контактировал. Результаты были размещены на портале Science. пишет РБК- Украина.



Исследование было направлено на то, чтобы опровергнуть теорию о том, что коронавирус больше всего распространяют дети и подростки. Также была проанализирована взаимосвязь между работой школьных учреждений и динамикой заболеваемости в эти периоды.



Анализ данных показал, что чаще всего в разносе короноавируса участвуют люди в возрасте от 20 до 49 лет. На 100 человек из этой возрастной группы приходится 65 заражений.



Авторы исследования считают, что эти данные имеют большое значение и нужно ускорить вакцинацию от коронавируса именно среди людей 20-49 лет, чтобы снизить распространение вируса.



По данным медиков, дети и подростки тоже активно участвуют в передаче вируса, но в высокой степени это бессимптомная передача, которые не существенно изменилась после возобновления учебного процесса.