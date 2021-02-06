Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Кооперативная, 26 до 20:00 06.02.21 г.ул. Душкина, 5 (п. №2) до 17:00 06.02.21 г.ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 06.02.21 г.пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №5) до 20:00 07.02.21 г.б-р Жасминовый, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.02.21 г.ул. Волонтерская, 68 (п. №1) до 20:00 06.02.21 г.ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 06.02.21 г.