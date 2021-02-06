События Плачевная ситуация с онкологией, «большое строительство» и забытый властями жилой фонд Харькова Анна Почапская 18:32 205 Об этом рассказала Анна Почапская в выпуске программы «Ремарки». Подробноее в выпуске: Читайте также В Харькове из-за обрыва проводов остановилось движение транспорта Валковская свистулька внесена в перечень культурного наследия Какие сюрпризы подготовили пенсионерам БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове из-за обрыва проводов остановилось движение транспорта События 19:44 Лента новостей В Харькове из-за обрыва проводов остановилось движение транспорта 19:44 Плачевная ситуация с онкологией, «большое строительство» и забытый властями жилой фонд Харькова 18:32 Валковская свистулька внесена в перечень культурного наследия 17:41 Какие сюрпризы подготовили пенсионерам 16:02 Расклады: Скандалы с конкурсом ХОГА и новым главой Харьковских тепловых сетей 14:28 Идея харьковского биотехнолога не нашла поддержки у города 14:23 «Харьковские соколы» разгромили «Николаев» 12:41