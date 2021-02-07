Об отключении сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Кооперативная, 26, пр. Гагарина, 64 (стояк) до 20:00 07.02.21 г.; ул. Грозненская, 52 (п. №1) до 20:00 08.02.21 г.ул. Душкина, 5 (п. №2) до 17:00 07.02.21 г.ул. Галинская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с) до 20:00 07.02.21 г.ул. Героев Труда, 45, 47-б, ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.21 г.б-р Жасминовый, 10 (п. №1, спаренный стояк), пер. Забайкальский, 1 (п. №2) до 20:00 07.02.21 г.ул. Холодногорская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 07.02.21 г.ул. Отакара Яроша, 53, ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 07.02.21 г.