В ближайшие дни, 8-9 февраля, в Харькове и области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, это связано с перемещением балканского циклона Tristan.Уже завтра, 8 февраля, начиная с юго-западных районов Харьковской области ожидается умеренный снег, метель.Ночью и утром 9 февраля синоптики обещают усиление осадков в виде снега, дождя и ледяной крупы. По прогнозам метеорологов, непогода накроет всю территорию Харьковщины. Будет наблюдаться гололед, метель, порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с, снежные заносы."Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому", - отметили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.Ночью 8 февраля похолодает до 11-16 градусов мороза, днем будет 3-8 градусов мороза.Начиная с 9 февраля, температура воздуха будет повышаться. Так, ночью ожидается до 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.