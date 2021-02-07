Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий за 1 - 7 февраля.

Более 23 миллионов на цветочки: городское КП планирует закупить саженцы цветов одногодок

На чемпионате Украины по стрельбе из лука харьковские спортсмены получили восемь медалей

В Харькове Блок Светличной подал в горсовет проект решения о принятии к сведению факт смерти Кернеса

Пытаясь избежать скандала, в администрации Тимчук подменили страницу вакансий на правительственном сайте

Люксовые авто, дома и миллионы гривен: новый глава теплосетей опубликовал декларацию

Анонсированный Тереховым тендер на охрану парка Шевченко проходит с участием фейковой фирмы

Жители Пересечного вышли на акцию протеста против повышения тарифов

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