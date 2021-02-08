В Харькове, 8 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (стояк) до 20:00 08.02.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Душкина (Тухачевского), 5 до 20:00 08.02.21 г.



Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 08.02.21 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (стояк) до 20:00 08.02.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 08.02.21 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 08.02.21 г.