События На Журавлевке стоят трамваи: люди идут пешком Вечерний Харьков 09:15 324 Об этом сообщили в телеграмм-канале ВЕХА. По словам очевидцев, трамвай остановился на Героев Труда, сразу за Караваном. Читайте также Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 8 февраля На Салтовке машина влетела в столб На Новых домах ДТП: столкнулись Камаз и маршрутка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 8 февраля События 09:28 Лента новостей Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 8 февраля 09:28 На Журавлевке стоят трамваи: люди идут пешком 09:15 На Салтовке машина влетела в столб 09:08 На Новых домах ДТП: столкнулись Камаз и маршрутка 08:55 В Харькове 8 февраля нет воды по таким адресам 08:45 Главные новости Харькова и области за минувшую неделю 7.02.2021 Диспетчерская служба 15-62 меняет схему работы 7.02.2021