Об этом сообщили в телеграмм-канале ВЕХА.

По словам очевидцев, трамвай остановился на Героев Труда, сразу за Караваном.

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