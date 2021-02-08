Волонтеры разыскивают гражданина Великобритании, пропавшего без вести в Харькове. 

Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".

42-летний Фокс Конард Джеймс снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Там остались его документы и верхняя одежда.

О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.

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