Волонтеры разыскивают гражданина Великобритании, пропавшего без вести в Харькове.
Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".
42-летний Фокс Конард Джеймс снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Там остались его документы и верхняя одежда.
О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.
Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.
42-летний Фокс Конард Джеймс снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Там остались его документы и верхняя одежда.
О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.
Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.