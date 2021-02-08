Волонтеры разыскивают гражданина Великобритании, пропавшего без вести в Харькове.

Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".



42-летний Фокс Конард Джеймс снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке. Там остались его документы и верхняя одежда.



О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.



Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.