Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в область идет циклон Tristan.

По информации синоптиков, 8 февраля облачная погода.



Ночью небольшой снег. Днем снег, метель. На дорогах гололедица.



Ветер восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 - 20 м / с.



Температура воздуха ночью 11 - 16 ° мороза, днем 3 - 8 ° мороза.



По городу: ночью небольшой снег, днем снег, метель. Ветер восточный, 7 -12 м / с, днем 15 - 20 м / с.



Температуры воздуха ночью 13 - 15 ° мороза, днем 6 - 8 ° мороза.