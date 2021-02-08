Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в область идет циклон Tristan.

По информации синоптиков, 8 февраля облачная погода.

Ночью небольшой снег. Днем снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 - 20 м / с.

Температура воздуха ночью 11 - 16 ° мороза, днем 3 - 8 ° мороза.

По городу: ночью небольшой снег, днем снег, метель. Ветер восточный, 7 -12 м / с, днем 15 - 20 м / с.

Температуры воздуха ночью 13 - 15 ° мороза, днем 6 - 8 ° мороза.

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