Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Лозовском районе.
Как сообщили спасатели, вызов на ул. Богдана Хмельницкого, 58 в Лозовой поступил 6 февраля в 09:30.
Когда спасатели прибыли на место, в комнате жилого дома горели пол и матрас на площади около 3 кв.м.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.
В 9:48 пожар был локализован. В 10:03 - полностью ликвидирован.
Когда спасатели прибыли на место, в комнате жилого дома горели пол и матрас на площади около 3 кв.м.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.
В 9:48 пожар был локализован. В 10:03 - полностью ликвидирован.