Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Лозовском районе.

Как сообщили спасатели, вызов на ул. Богдана Хмельницкого, 58 в Лозовой поступил 6 февраля в 09:30.



Когда спасатели прибыли на место, в комнате жилого дома горели пол и матрас на площади около 3 кв.м.



Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.



В 9:48 пожар был локализован. В 10:03 - полностью ликвидирован.