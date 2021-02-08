В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в здании, которое сейчас не эксплуатируется

Как сообщили спасатели, вызов на улицу Школьную в поселке Песочин Харьковского района поступил 7 февраля, в 04:51.

На момент прибытия спасателей горела крыша, перекрытия и часть помещений неэксплуатируемого одноэтажного здания на площади 300 кв. м.

Пожар ликвидировали в 11:06. Причина пожара устанавливается.

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