В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в здании, которое сейчас не эксплуатируется

Как сообщили спасатели, вызов на улицу Школьную в поселке Песочин Харьковского района поступил 7 февраля, в 04:51.



На момент прибытия спасателей горела крыша, перекрытия и часть помещений неэксплуатируемого одноэтажного здания на площади 300 кв. м.



Пожар ликвидировали в 11:06. Причина пожара устанавливается.