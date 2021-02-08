В поселке Золочев на улице Набережной горел частный дом.

Как сообщили спасатели вызов поступил, 7 февраля, около 19:00.

Прибыв на место спасатели обнаружили, что в доме горели домашние вещи и перекрытия на площади 40 кв. м.

В одной из комнат спасатели обнаружили супругов — 62-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Они получили отравление угарным газом. Пострадавших вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчину и женщину госпитализировали в районную больницу.

В 21:10 огонь потушили. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при обустройстве и эксплуатации печного отопления.

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