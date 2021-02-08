При столкновении Камаза и маршрутки пострадало 3 человека.

Об этом сообщили в полиции.



Напоминаем, на улице Олимпийской, сегодня, 8 февраля столкнулись грузовик "КамАЗ" под управлением 36-летнего водителя и маршрутка "БАЗ" под управлением 63-летнего водителя.



В результате аварии травмы получили три пассажира маршрутки. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летнего пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.



Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.