День предложения руки и сердца празднуется 8 февраля, во второй день недели, предшествующей Дню святого Валентина.

Также 8 февраля отмечают День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией.



Православные верующие чтят память святого Федора Студита.



День ангела отмечают: Федор, Давид, Павел, Ксенофонт, Мария, Аркадий, Иоанн, Анания, Иван, Иосиф, Петр, Семен, Глория, Любомир.