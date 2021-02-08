Громада Ольховки продолжает выходить с пикетами против работы песчаного карьера, работников которого обвиняют в разрушении села.

Как сообщает «Суспільне» , жители Ольховки вышли на площадь Свободы под Департамент экологии Харьковской облгосадминистрации с акцией протеста против работы песчаного карьера.Как утверждают ольховчане, машины, которые перевозят песок, разрушают не только дорогу, но и дома. Кроме того, в местных колодцах пропала вода из-за чего экологическая ситуация, по мнению жителей поселка, стала критической."Местная власть не хочет решать вопросы людей, ссылаясь на то, что это не их компетенция, хотя подписи местных начальников под разрешительными документами фирмы разработчика карьера стоят", - сообщают протестующие.Работа карьера в Ольховке началась при нынешнем главе Харьковского областного совета Артуре Товмасяне, который на тот момент занимал должность главы района. Несмотря на все обещания разобраться в ситуации, на сегодняшний день, по словам жителей поселка, проблема остается без внимания не только руководства района, но и областной администрации.Напомним, что ранее, 5 февраля, одному из участников протеста сожгли авто и пытались взорвать дом гранатой, бросив ее в окно. Однако благодаря неудачному броску, боеприпас лишь разбил окно, отскочил от стеклопакета и взорвался в желобе слива ливневки.В это время в доме находилась семья пострадавшего с 11-летним ребенком. По словам его отца, гранату бросали в окно детской.(фото: Суспільне)