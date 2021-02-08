На 67-м году ушел из жизни известный харьковский педагог, учитель младших классов гимназии "Очаг" Сергей Курганов.

Как сообщается, он умер 6 февраля.Сергей Курганов окончил математический факультет Харьковского педагогического института. Работал в Харькове, после уехал в Красноярск, но затем вернулся обратно. Работал в харьковской гимназии "Очаг"."Он водил малышей за школу, где начинаются волшебные косогоры, старательно проверять, каковы приметы весны, зимы, осени, видим ли мы их, как мы их понимаем. Он читал с детьми не букварь, а Чуковского и рассуждал, почему звери испугались Тараканища, а воробей – не испугался. Он верил в границу между обычным лесом и лесом волшебным, увиденную одним из первоклашек, и шел вместе с детьми проверять, так ли это. И все они были для него красавцами и красавицами, гениальными шахматистами и стройными принцессами, умницами и личностями", - пишет Харків Times."Кто теперь будет разбирать с детьми Евклида в оригинале и переводить Киплинга, кто будет читать Хлебникова и Стругацких? Кто еще может, не возражая ни одной самой абсурдной детской идее, развить из нее научную теорию? Спасибо большое, Сергей Юрьевич, что дали нам этот простор для творчества, научили всё пробовать на зуб и искать для всего свои собственные объяснения. Как же невероятно жаль, что Вас больше нет!" — пишут бывшие ученики Сергея Курганова.