Выбирая пряжу, важно определить, годится ли она для вязания спицами, крючком или применяется только для машинной вязки. Необходимо также рассчитать количество мотков для задуманного изделия, исходя не только из толщины и длины нити.

Прежде всего необходимо ознакомиться с информацией на этикетке мотка или клубка. Там указаны: производитель, волокнистый состав, вес мотка, длина, для какого вида вязания предназначена пряжа, а также рекомендуемый номер спиц и крючка, плотность вязания. Это следует учитывать, потому что для машинной вязки подойдут совсем другие нитки. Имейте в виду: не стоит выбрасывать этикетку, пока не закончите изделие. Даже опытной рукодельнице порой сложно точно рассчитать необходимое количество материала. Тут и пригодится этикетка, на которой указан номер пряжи и партии ниток, а также номер оттенка.В большинстве случаев пряжа выбирается по цвету, толщине и длине нити, но следует обращать внимание на качество и состав. Выбрать пряжу, наиболее полно отвечающую требованиям, поможет знание свойств волокон, входящих в ее состав. Состав пряжи всегда указывается на этикетках в процентном соотношении. Для летней одежды лучше использовать хлопчатобумажные, льняные, шелковые волокна и вискозу, для теплой – шерсть и акрил.Обозначение на этикетке 100 г/200 м говорит о том, что на 100 г пряжи длина нити составляет 200 м. Чем больше метраж на 100 граммов, тем тоньше нить. Чтобы примерно ориентироваться в толщине пряжи, нужно знать, что толстая – это менее 120 м/100 г, средней толщины – от 120 до 300 м/100 г, а тонкая – более 300 м/100 г. Но следует учитывать, что вес зависит не только от толщины, но и от состава. Толщина легкого волокна, например, пуха, будет больше, чем более тяжелого – грубой шерсти.На этикетках обычно указывают номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2. Числитель говорит о толщине нити (диаметр поперечного среза), а знаменатель — о количестве нитей, из которых скручена пряжа. Для ручного вязания лучше не использовать сильно скрученную нить — полотно может перекашиваться, и готовый узор не будет смотреться. Проверить, подходит ли пряжа для вязания крючком, очень легко. Нужно отмотать достаточно длинную нитку, сложить ее пополам и подержать в висячем положении. Если нить сразу же скрутится, использовать ее точно не стоит. Обратите внимание, чтобы пряжа была как можно более ровной по толщине, однородной и достаточно прочной.Для вычисления затрат на вязание одного изделия на этикетке указывается количество петель по вертикали и горизонтали на 10 см вязаного полотна. Рядом с плотностью вязания или непосредственно в квадрате, обозначающем плотность, пишут рекомендуемые номера спиц или крючка в миллиметрах.Количество пряжи зависит от фасона изделия, размера, узора (ажур, например, требует гораздо меньше ниток, чем плотный узор с косами или объемная резинка), а также от качества пряжи (чем она пушистее и слабее скручена, тем меньше ее расходуется).Приобретая нитки для определенного изделия, лучше купить немного больше, чтобы не пришлось в связи с нехваткой пряжи менять фасон, узор или смешивать ее с другими нитями. И не забудьте обратить внимание на символы – рекомендации по уходу и соблюдать их, когда изделие будет готово.