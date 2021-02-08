В моем окружении только одному человеку – моему мужу – нравится работать в удаленном режиме. Остальные жалуются, что самочувствие ухудшилось. Но это просто мои наблюдения. Интересно, специалисты изучали этот вопрос? Тамара П.

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что работа на дому негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека, сообщает NewsMedical.Исследователи провели анкетирование 988 человек, которые перешли на удаленную работу в связи с карантином из-за Covid-19. В результате более 64% респондентов отметили, что у них появилась одна или несколько новых проблем со здоровьем. Еще почти 75% опрошенных сообщили, что столкнулись с новыми психическими проблемами.По мнению ученых, причины ухудшения физического и психического здоровья связаны с уменьшением физической активности, а также с нарушениями приема пищи. Помимо этого, ключевую роль в осложнении самочувствия сыграла нехватка общения с коллегами, увеличение времени рабочих часов и отсутствие рабочего места.В исследовании отмечается, что женщины чаще остальных сообщали о депрессии, а родители, имеющие маленьких детей, несмотря на высокий риск появления психических проблем, чувствовали себя лучше.По данным опроса, три четверти работников, которые старались соблюдать правильный режим дня, чаще сообщали о новых проблемах с физическим или психическим здоровьем. Ученые отметили, что рабочий день тех, кто трудится удаленно, увеличился в среднем примерно на полтора часа.