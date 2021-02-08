В Харьковской области мужчина погиб под колесами поезда.

Как сообщили в полиции, трагедия произошла утром 7 февраля поселке Андреевка Балаклейского района.Электропоезд сообщением "Константиновка-Харьков" сбил мужчину. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение.От полученных травм пострадавший умер на месте. Личность погибшего установлена: им оказался 49-летний житель поселка.По предварительным данным, мужчина внезапно выбежал перед поездом и лег на рельсы.Из-за произошедшего поезд стоял 1 час 20 минут.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.