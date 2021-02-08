В Министерстве охраны здоровья представили новый санитарный регламент для школ. Школам теперь запрещено привлекать учащихся к мытью полов и окон, а также допускать использование ими моющих и дезинфицирующих средств.

В новых санитарных нормах, как и в предыдущем регламенте, фигурирует термин «самообслуживание», однако он означает лишь уборку за собой мусора и содержание своего рабочего места в чистоте. Такое разъяснение дали в Государственной службе качества образования, пишет «Освіта.ua».«Санитарный регламент позволяет привлекать учащихся 5–11 (12) классов только к поливу растений и влажной уборки поверхностей (без мытья полов и окон и использования моющих и дезинфицирующих средств). Происходить это должно с участием учителей и медицинских работников, а продолжительность самообслуживания не должна превышать один час в неделю», – говорится в разъяснении Государственной службы качества образования.Также в госслужбе сообщили, что отныне при институциональных аудитах школ будет изучаться образовательная среда школы с учетом ее соответствия требованиям нового санитарного регламента. Педагогические коллективы должны учесть изменения, осуществляя самооценку образовательного и управленческого процессов в школе.