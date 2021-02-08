В Запорожье возле общежития обнаружили тело военнослужащего из Харькова.Об этом "Укринформу" сообщила пресс-офицер ГУ Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская.
"6 февраля в 11:29 в отдел полиции №1 (Вознесеновский) Запорожского районного управления поступило сообщение о том, что в Запорожье, на улице Независимой Украины, возле общежития обнаружен труп мужчины 1996 года рождения. Мужчина зарегистрирован в Харькове, проходил срочную службу в в/ч-А1978, пожарный", - сказала Лебединская.
Пресс-офицер полиции добавила, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК.