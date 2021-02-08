Вышивка объединяет разных людей. Для одних – это открытие себя, для других – погружение во внутренний мир, а для кого-то – настоящий драйв. В информационно-выставочном центре «Бузок» проходит выставка вышитых картин «Вдохновение души».

Вместо медитации



Увлеклась творчеством на пенсии

Из гардин получилось отличное платье

Вышила почти 400 тысяч крестиков

Вирусолог работает в ювелирной технике

В экспозиции – 119 работ, к которым приложили руку 22 участницы клуба «Вдохновение». Рукодельницы представили совершенно разные по технике, стилю, жанрам изделия.– Наш клуб создан шесть лет назад, – рассказывает организатор выставки лауреат Всеукраинского конкурса художественных работ имени Зинаиды Серебряковой Маргарита Николаева. – «Вдохновение» объединяет людей, разных по возрасту, профессиям и предпочтениям. Это отражается и в наших изделиях – они такие же разные, как и мы. При этом понимаем друг друга с полуслова. Приносим на клубные встречи свои работы, обсуждаем материалы, схемы и еще больше вдохновляемся.Маргарита Александровна предпочитает вышивку крестом и бисером. Работает в разных жанрах: вышивает и пейзажи, и натюрморты, и портреты.– В этом творчестве все время ищешь что-то неизведанное, интересное. Хочется попробовать новые нитки, новые материалы. Вышивка – это собственный мир и своего рода медитация, – делится размышлениями Маргарита Николаева.Сложно поверить, но это вышивкаСамая старшая участница клуба – Жанетта Храпова: в этом году рукодельнице исполнится 80 лет. Работала инженером-экономистом, времени на увлечения не хватало. Зато выйдя на заслуженный отдых, нашла себя в творчестве, причем в нескольких направлениях.– Я начала писать стихи, рисовать, вышивать, – рассказывает Жанетта Ивановна. – Интересно, что когда начала рисовать, перестала использовать схемы. Появилось желание творить свободно. Для меня это хобби, которое упорядочивает внутреннюю жизнь, навевает спокойствие и светлые мысли. Да, мы живем в тяжелое время, но вышивание помогает справиться с напряжением и стрессом.Жанетта Храпова представила для выставки семь работ, которые составили в экспозиции практически персональный уголок.Мастерица-кукольница Виолетта Солонецкая по специальности музыкант, работала педагогом.– Шью и вышиваю с пяти лет, – рассказывает Виолетта Васильевна. – Мой первый опыт рукоделия состоялся, когда мама купила немецкие гардины с шикарной каймой и повесила на окно. Пока мама была на работе, а бабушка готовила на кухне обед, я отрезала низ гардин и сшила кукле Тане роскошное платье. Меня не ругали: были поражены результатом. В шестом классе я приносила на уроки труда такие вышивки и шитье, что учительница не верила, что я сделала это самостоятельно. Я расстраивалась, а мама утешала: «Твое останется при тебе. Мастерство никто не отнимет».На выставке Виолетта Солонецкая представила самую разную вышивку: классическую – выполненную вручную, машинную, бисерную, строчную. Одно из направлений творчества мастерицы – стиль арт-наив.– Это искусство взрослых людей, которые в душе не утратили ребенка. Здесь есть и легкая небрежность, и обрамление с вытрепанным краем. Но это не безвкусица или неаккуратность. Изделие должно иметь художественный смысл. Арт-наив идет от души – вышиваю то, что вижу и чувствую, – говорит Виолетта Васильевна – Творчество дает мне силы и жизнь, это настоящий драйв.Виктория Пивоварова – автор самых масштабных картин, представленных на выставке. Эти полотна стали самыми грандиозными и в творчестве рукодельницы.– За десять лет я вышила 170 работ. Это были небольшие картины, – делится Виктория Пивоварова. – Но на выставке представила крупные полотна: размер одной работы – 50х88 см, на ней я вышила 180 тысяч 250 крестиков, размер второй – 100х70 см, на ней вышиты 216 тысяч 216 крестиков. Над большей картиной работала год и десять месяцев, над меньшей – три с половиной года. Могла бы завершить и скорее, но параллельно занималась вышиванием других картин.Самая крупная работа сделана по заказу мужа: ему понравилась картина итальянского художника Людовико Маркетти «Гороскоп» с 12 знаками зодиака. Вторую работу подбирали вместе по близкой тематике. Так была появилась вышивка со сказочным астрономом.Даже после таких трудоемких работ рукодельница мечтает снова замахнуться на крупные полотна.– Хотелось бы вышить еще что-то масштабное, – говорит она. – Душа требует третьей картины в тему. Правда, пока непонятно, как в нашей обычной квартире разместить столь большую «компанию».Автор самых миниатюрных изделий – известная мастерица Лариса Усова. По специальности – ветеринарный вирусолог, вышивкой занимается с 15 лет. Сначала вышивала рушники, скатерти, работала с бисером, а пять лет назад увлеклась миниатюрным искусством – микровышивкой.– В одном квадратном сантиметре вышиваю от 256 до 1600 стежков. Сложно, но получается очень красиво и изящно, – рассказывает Лариса Усова. – Обычная вышивка хороша для одежды и интерьера, а микровышивкой можно оформлять украшения и аксессуары. В этой технике я оформляю, например, зеркальца, кулоны, сережки, кольца, броши, сумочки.Лариса и ее близкие любят декорировать одежду вышитыми украшениями. Однажды порадовали даже кота Оскара. Четвероногий оказался ценителем красоты.– Оскар – британец, настоящий аристократ и флегматик, поэтому спокойно носил украшения по нескольку часов, пока длилась фотосессия, – улыбается Лариса Усова.К слову, мастерица планирует стать рекордсменкой Украины и даже мира.– В Книге рекордов Украины зафиксирован рекорд в 1550 стежков в одном квадратном сантиметре. В Книге рекордов Гиннесса такой рекорд пока не зафиксирован, но я планирую вышить 3800 стежков. Буду стремиться к победе, – говорит вышивальщица.Фото предоставлено автором