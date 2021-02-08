Вышивка объединяет разных людей. Для одних – это открытие себя, для других – погружение во внутренний мир, а для кого-то – настоящий драйв. В информационно-выставочном центре «Бузок» проходит выставка вышитых картин «Вдохновение души».В экспозиции – 119 работ, к которым приложили руку 22 участницы клуба «Вдохновение». Рукодельницы представили совершенно разные по технике, стилю, жанрам изделия.
Вместо медитации
– Наш клуб создан шесть лет назад, – рассказывает организатор выставки лауреат Всеукраинского конкурса художественных работ имени Зинаиды Серебряковой Маргарита Николаева. – «Вдохновение» объединяет людей, разных по возрасту, профессиям и предпочтениям. Это отражается и в наших изделиях – они такие же разные, как и мы. При этом понимаем друг друга с полуслова. Приносим на клубные встречи свои работы, обсуждаем материалы, схемы и еще больше вдохновляемся.
Маргарита Александровна предпочитает вышивку крестом и бисером. Работает в разных жанрах: вышивает и пейзажи, и натюрморты, и портреты.
– В этом творчестве все время ищешь что-то неизведанное, интересное. Хочется попробовать новые нитки, новые материалы. Вышивка – это собственный мир и своего рода медитация, – делится размышлениями Маргарита Николаева.
Сложно поверить, но это вышивка
Увлеклась творчеством на пенсии
Самая старшая участница клуба – Жанетта Храпова: в этом году рукодельнице исполнится 80 лет. Работала инженером-экономистом, времени на увлечения не хватало. Зато выйдя на заслуженный отдых, нашла себя в творчестве, причем в нескольких направлениях.
– Я начала писать стихи, рисовать, вышивать, – рассказывает Жанетта Ивановна. – Интересно, что когда начала рисовать, перестала использовать схемы. Появилось желание творить свободно. Для меня это хобби, которое упорядочивает внутреннюю жизнь, навевает спокойствие и светлые мысли. Да, мы живем в тяжелое время, но вышивание помогает справиться с напряжением и стрессом.
Жанетта Храпова представила для выставки семь работ, которые составили в экспозиции практически персональный уголок.
Из гардин получилось отличное платье
Мастерица-кукольница Виолетта Солонецкая по специальности музыкант, работала педагогом.
– Шью и вышиваю с пяти лет, – рассказывает Виолетта Васильевна. – Мой первый опыт рукоделия состоялся, когда мама купила немецкие гардины с шикарной каймой и повесила на окно. Пока мама была на работе, а бабушка готовила на кухне обед, я отрезала низ гардин и сшила кукле Тане роскошное платье. Меня не ругали: были поражены результатом. В шестом классе я приносила на уроки труда такие вышивки и шитье, что учительница не верила, что я сделала это самостоятельно. Я расстраивалась, а мама утешала: «Твое останется при тебе. Мастерство никто не отнимет».
На выставке Виолетта Солонецкая представила самую разную вышивку: классическую – выполненную вручную, машинную, бисерную, строчную. Одно из направлений творчества мастерицы – стиль арт-наив.
– Это искусство взрослых людей, которые в душе не утратили ребенка. Здесь есть и легкая небрежность, и обрамление с вытрепанным краем. Но это не безвкусица или неаккуратность. Изделие должно иметь художественный смысл. Арт-наив идет от души – вышиваю то, что вижу и чувствую, – говорит Виолетта Васильевна – Творчество дает мне силы и жизнь, это настоящий драйв.
Вышила почти 400 тысяч крестиков
Виктория Пивоварова – автор самых масштабных картин, представленных на выставке. Эти полотна стали самыми грандиозными и в творчестве рукодельницы.
– За десять лет я вышила 170 работ. Это были небольшие картины, – делится Виктория Пивоварова. – Но на выставке представила крупные полотна: размер одной работы – 50х88 см, на ней я вышила 180 тысяч 250 крестиков, размер второй – 100х70 см, на ней вышиты 216 тысяч 216 крестиков. Над большей картиной работала год и десять месяцев, над меньшей – три с половиной года. Могла бы завершить и скорее, но параллельно занималась вышиванием других картин.
Самая крупная работа сделана по заказу мужа: ему понравилась картина итальянского художника Людовико Маркетти «Гороскоп» с 12 знаками зодиака. Вторую работу подбирали вместе по близкой тематике. Так была появилась вышивка со сказочным астрономом.
Даже после таких трудоемких работ рукодельница мечтает снова замахнуться на крупные полотна.
– Хотелось бы вышить еще что-то масштабное, – говорит она. – Душа требует третьей картины в тему. Правда, пока непонятно, как в нашей обычной квартире разместить столь большую «компанию».
Вирусолог работает в ювелирной технике
Автор самых миниатюрных изделий – известная мастерица Лариса Усова. По специальности – ветеринарный вирусолог, вышивкой занимается с 15 лет. Сначала вышивала рушники, скатерти, работала с бисером, а пять лет назад увлеклась миниатюрным искусством – микровышивкой.
– В одном квадратном сантиметре вышиваю от 256 до 1600 стежков. Сложно, но получается очень красиво и изящно, – рассказывает Лариса Усова. – Обычная вышивка хороша для одежды и интерьера, а микровышивкой можно оформлять украшения и аксессуары. В этой технике я оформляю, например, зеркальца, кулоны, сережки, кольца, броши, сумочки.
Лариса и ее близкие любят декорировать одежду вышитыми украшениями. Однажды порадовали даже кота Оскара. Четвероногий оказался ценителем красоты.
– Оскар – британец, настоящий аристократ и флегматик, поэтому спокойно носил украшения по нескольку часов, пока длилась фотосессия, – улыбается Лариса Усова.
К слову, мастерица планирует стать рекордсменкой Украины и даже мира.
– В Книге рекордов Украины зафиксирован рекорд в 1550 стежков в одном квадратном сантиметре. В Книге рекордов Гиннесса такой рекорд пока не зафиксирован, но я планирую вышить 3800 стежков. Буду стремиться к победе, – говорит вышивальщица.
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