Правительство готовит постановление, которым вакцинация от коронавируса станет обязательной для некоторых категорий людей.

Об этом в ходе форума Украина 30 в понедельник, 8 февраля, заявил президент Владимир Зеленский.Так, обязательной вакцинацию могут сделать для бюджетников и госслужащих.- Я считаю, что люди, которые работают на государство, получают от государства средства и имеют постоянные контакты, - они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, у которых аллергия и которым просто невозможно сделать прививку, - считает Зеленский.В частности, по его словам, обязательно нужно вакцинировать тех, кто работает в школах, университетах и больницах.- Я считаю, что Кабмин должен разработать такую программу. Будет список профессий… я считаю так будет правильно, - отметил Зеленский.