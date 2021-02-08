В Украине появился новый вид финансового мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам, сообщают о поступлении от них заявки на кредит, а когда те отказываются от кредита, предлагают назвать код из СМС, чтобы «зафиксировать отказ».– Вам звонят якобы представители банка или микрофинансовой организации и сообщают, что от вас поступила заявка на оформление онлайн-кредита. Вы отказываетесь, поскольку ничего не оформляли. Тогда вам говорят, что, мол, для отмены этой заявки надо продиктовать код из СМС-сообщения, – рассказывает юрист Марина Мельник.
На самом деле этот код из СМС позволяет мошенникам оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина. Кредитные средства получают злоумышленники, а тот, кого поймали на эту удочку, становится должником банка или микрофинансовой организации.
Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в киберполицию по номеру 0800-505-170 или с помощью формы обратной связи на сайте: ticket.cyberpolice.gov.ua
Также в разделе «Контакты» на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.
По тому же номеру телефона (0800-505-170) можно узнать состояние рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 20.00). С этой целью можно также отправить электронное письмо по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua.