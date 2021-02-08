В Украине появился новый вид финансового мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам, сообщают о поступлении от них заявки на кредит, а когда те отказываются от кредита, предлагают назвать код из СМС, чтобы «зафиксировать отказ».

– Вам звонят якобы представители банка или микрофинансовой организации и сообщают, что от вас поступила заявка на оформление онлайн-кредита. Вы отказываетесь, поскольку ничего не оформляли. Тогда вам говорят, что, мол, для отмены этой заявки надо продиктовать код из СМС-сообщения, – рассказывает юрист Марина Мельник.На самом деле этот код из СМС позволяет мошенникам оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина. Кредитные средства получают злоумышленники, а тот, кого поймали на эту удочку, становится должником банка или микрофинансовой организации.Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо обратиться в киберполицию по номеруили с помощью формы обратной связи на сайте: ticket.cyberpolice.gov.ua Также в разделе «Контакты» на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.По тому же номеру телефона () можно узнать состояние рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 20.00). С этой целью можно также отправить электронное письмо по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua.