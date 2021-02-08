Волонтеры и спасатели разыскивают 15-летнего жителя Полтавской области Анатолия Мошуру.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", мальчик еще 6 февраля ушел из дома в селе Пологи Полтавской области и бесследно исчез.На поиски подростка привлекли авиацию: Анатолия также разыскивает Гражданский воздушный патруль из Харькова.- Ситуативный центр уже включился в работу, сейчас готовим поисковую миссию по этому ребенку, - рассказал начальник департамента авиации специального назначения общественной организации "Гражданский воздушный патруль" Юрий Покусай.Подросток был одет в синюю куртку, спортивные темно-синие штаны, серую шапку, обут в зимние сапоги-дутики.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Мошуры, просят сообщить по телефону(отдел полиции №3, Полтавская область) или