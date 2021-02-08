Харьковский национальный университет имени Каразина остается на смешанной форме обучения.

Об этом сообщили в вузе. Весенний семестр начался сегодня, 8 февраля.Предполагается, что занятия будут проводиться и дистанционно, и в аудиториях; при этом для аудиторных занятий планируется составить определенное расписание, предполагающее разное время их начала.Дистанционно будут проходить лекции, практические (семинарские), индивидуальные занятия и консультации, а также формы контроля самостоятельной работы.Лабораторные занятия, которые предусматривают использование специализированных аудиторий и помещений, будут проходить в аудиториях. При этом в кабинетах должно быть до 20 человек, а также необходимо соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры. После каждого оффлайн-занятия аудитории должны проветриваться не меньше 10 минут."Также будет сформировано расписание, предусматривающее возможность определения разного времени начала и окончания занятий для различных учебных групп, отдельных дистанционных и аудиторных дней", - отметили в вузе.Прошлый семестр ХНУ имени Каразина тоже преимущественно провел на смешанной форме обучений. Исключительно дистанционно студенты занимались только с 15 октября по 15 ноября.