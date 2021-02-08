Прежде чем приступить к свитеру с аранами или к ажурной тунике, начинающие рукодельницы могут попрактиковаться на вязании шапки и шарфика. Уже через месяц яркий нарядный комплект будет актуальным как никогда. Какая же пряжа лучше всего подойдет для весенних вещей?

На раннюю холодную весну можно использовать пряжу из тонкого мериноса либо полушерсть. Можно попробовать акрил с мохером или шерстью – вещи из такой пряжи получаются удобными и теплыми, меньше сваливаются, их можно смело распускать и использовать повторно. Цвета – насыщенные, выбор – большой. Как вариант – 50% или 30% шерсти плюс акрил или, например, 40% шерсти, 20% бамбука, 40% акрила.Кстати, для недемисезонных вещей хороши акрил и пряжа с его добавлением. Акрил часто называют искусственной шерстью. По происхождению это полиакрилонитрильное волокно. Другие торговые названия акрила — нитрон, акрилан, кашмилон, ПАН-волокно. Акриловая пряжа отличается прочностью. Цветовая палитра акриловых нитей гораздо богаче, чем натуральной шерсти.Правда, 100%-ный акрил обладает плохой воздухопроницаемостью, плохо впитывает влагу и сильно электризуется. Но пусть синтетическое происхождение не отпугивает вязальщиц, так как у акрила есть много преимуществ. Из него получаются прекрасные детские вещи для холодного сезона, поскольку это волокно не вызывает аллергических реакций. А кофточки из него легкие, хорошо стираются и быстро сушатся. Пятна от сока и кофе впитываются гораздо хуже, чем в шерстяные вещи. Акрил не мнется, поэтому изделия из такой пряжи понравятся путешественникам. Достав джемпер из чемодана, его можно сразу смело надевать.Как правило, акрил добавляют к различным видам шерсти, чтобы увеличить ее износостойкость и снизить стоимость. Если содержание акрила небольшое, от 5% до 20%, то пряжа в сохранит все свойства основного компонента. Зато акрил защитит готовое изделие от растягивания и сваливания. Хороша, например, мериносовая шерсть с 5%-ным добавлением акрила. Вязаная вещь и с виду, и на ощупь будет такой же приятной и натуральной, как 100%-ная мериносовая.Очень распространено соотношение: 50% акрила и 50% натуральных волокон. Весенний комплект – шапочка и шарфик, – связанный из такой пряжи будет долго носиться, не даст усадку при стирке, не потеряет насыщенный цвет, сохранит поверхность ровной и гладкой. Полюбив и оценив практичный акрил, не забывайте, что чистая акриловая пряжа не согреет так, как шерстяная.Еще одно удачное применение акриловой пряжи — это вязаные изделия для дома: пледы, покрывала, декоративные наволочки.