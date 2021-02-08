Полиция разоблачила преступную группировку, участники которой давали людям кредиты, а в случае, если деньги не возвращали, - шантажировали заемщиков, в том числе порнографией с якобы участием заемщиков.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Обыски одновременно прошли в Харьковской, Киевской, Винницкой, Сумской областях и в Киеве, сообщили в департаменте киберполиции.Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Они создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были, в том числе, коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Во-первых, они угрожали должникам физической расправой. Во-вторых, с помощью фоторедакторов они делали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников и угрожали распространить эти материалы.«По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины», - сообщили в полиции.Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи.Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.