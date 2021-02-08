На Сумском рынке припаркованная машина в очередной раз заблокировала движение трамваев.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале."Ха-ха, классика", - говорится в сообщении.Напомним, подобные ситуации около Сумского рынка происходят с завидным постоянством, несмотря на поставленный знак "Парковка для оленей".Так, 13 января, машина в который раз заблокировала движение трамваев у Сумского рынка. По словам тогдашнего директора рынка Андрея Кудинова, трамвай стоял минут 20-30, потом уже водитель отогнал машину.Кудинов добавил, что после установки знака "Парковка для оленей" ситуация у Сумского рынка все же улучшилась.- Месяц назад движение трамвая блокировали один-два раза в день, сейчас - примерно раз в неделю, - отметил Кудинов.26 декабря - та же ситуация. "Вечная классика на Сумском рынке. Дорожные службы не учли тот факт, что олени не умеют читать знаки", - говорилось в сообщении. Знак "Парковка для оленей" установили у рынка в середине декабря 2020 года.