Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Не стоит особенно надрываться в стремлении переделать всю работу. Этот период вовсе не предназначен для пахоты. Завтра движущей силой будут эмоции. Смотрите, как бы не укачало.
Телец (21.04–20.05)
Остерегайтесь внезапных решений и необдуманных действий. Ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла. Тем не менее шансы увеличить личное благосостояние у вас сейчас весьма велики.
Близнецы (21.05–21.06)
Исключительно благоприятное время, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.
Рак (22.06–22.07)
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сейчас как раз подходящий период, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Лев (23.07–23.08)
Именно сейчас вы будете крайне обидчивы, причем совершенно не по делу. Постарайтесь либо избежать общения с окружающими вовсе, либо относиться к их словам как можно проще.
Дева (24.08–23.09)
Преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк, причем желательно без ошибок. Завтра время повернет назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд в прошлое.
Весы (24.09–23.10)
Вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, станет очевидным. Завтра не смотрите в зеркало – как бы не быть ослепленным своим сиянием.
Скорпион (24.10–22.11)
Пока вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако как только вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется. Так что лучше не начинать новых дел.
Стрелец (23.11–21.12)
Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному – так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?
Козерог (22.12–20.01)
Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сейчас можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. В итоге выяснится, что за дело взялся кто-то другой либо в нем отпала надобность.
Водолей (21.01–20.02)
Ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому прежде чем что-то делать, имеет смысл семь-восемь раз подумать. А еще лучше – спросить у кого-то более уравновешенного.
Рыбы (21.02–20.03)
Ваше терпение будет не просто достоинством. Сейчас оно необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней ожидает вашу чересчур эмоциональную натуру.