Нардеп посетила юго-западные районы Харьковской области, чтоб спланировать работу властей перед надвигающейся стихией. Об этом Светличная сообщила на своей официальной странице в соцсетях.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, ночью и утром 9 февраля Харьковскую область накроет балканский циклон «Тристан», который принесет с собой сильные осадки в виде снега, дождя и ледяной крупы.«Целый день сегодня провела в юго-западных районах родной области. Именно отсюда на Харьков надвигаются снегопады, а Сахновщина и Кегичёвка одними из первых примут удар стихии.Обговорили с местной властью координацию усилий при усложнённых погодных условиях. С моей стороны будет полная поддержка, 24 часа на связи. Обязательно проконтролирую действия областных служб, которые обязаны обеспечить эффективный ответ погодным вызовам», - сообщила Светличная.Также депутат провел ряд личных встреч с представителями местной громады, в ходе которых депутат ознакомилась с основными проблемами районов, требующими оперативного решения.