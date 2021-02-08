Начиная с сегодняшнего дня, 8 февраля, будет ограничено движение транспорта по трассе государственного значения - М-03 Киев-Харьков - в пределах Полтавской области.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области, запрет касается грузовых и крупногабаритных автомобилей, следующих в сторону Киева.Ограничение вводится в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данных дорогах, - пояснили в Службе автомобильных дорог.Когда откроют движение для грузовиков, пока неизвестно.Водителям рекомендуют пользоваться площадками для отстоя транспортных средств, расположенных вдоль государственных дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники.По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, сегодня, 8 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют снегопад, метель, ветер - 7-12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха – 5-8 градусов мороза. По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, это связано с перемещением балканского циклона Tristan.Ночью и утром 9 февраля синоптики обещают усиление осадков в виде снега, дождя и ледяной крупы. По прогнозам метеорологов, непогода накроет всю территорию Харьковщины. Будет наблюдаться гололед, метель, порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с, снежные заносы.В случае снегопада харьковчан просят не парковать машины на улицах и не выезжать без крайней необходимости из дому. Также горожан просят не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.