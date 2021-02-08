Всего по Харьковской области за период с 1 по 8 февраля спасатели осуществили 152 выезда. Среди них 71 - на ликвидацию пожаров и возгораний.

Об этом сообщили спасатели.



Кроме этого 20 раз спасатели оказывали помощь населению и на дорожно-транспортные происшествия, шесть раз — для обезвреживания взрывоопасных предметов, 12 — на дежурство, 43 — другие выезды.



В результате пожаров погиб один человек, двое получили травмы. Пять человек спасли, 12 удалось эвакуировать из опасных зон. Огнем уничтожено 14 транспортных средств.