Служба безопасности Украины будет тренироваться в противодействии террористическим угрозам в Харькове.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в социальной сети.



"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий",- написано в сообщении.