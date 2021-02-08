Депутат Блока Светличной «Разом!» Александр Абрамов рассказал про одну из самых острых проблем города, с которыми ежедневно сталкиваются харьковчане, больные сахарным диабетом.

Согласно действующему законодательству, жители Украины, страдающими сахарным диабетом, имеют право получать свой инсулин бесплатно. Однако на сегодняшний день Харьков стал одним из самых проблемных городов по этому показателю. Несмотря на то, что без обеспечения препаратом больные могут получить инвалидность или умереть, городские власти не собираются в полной мере обеспечивать потребности горожан.Одна из тех, кому сегодня приходится бороться с бюрократической машиной и безразличием властей, для того чтобы выжить, стала Ирина Орлова, которая болеет диабетом с шестилетнего возраста уже почти 40 лет.«У нас отсутствует дофинансирование препаратов инсулина. Эта проблема существует уже не первый год, хотя наши власти так не считают», - рассказывает Ирина.Абрамов подчеркивает, что согласно официальной статистике городские поликлиники лишь частично покрывают нужды жителей города.«№11, №8, №6, №18 поликлиники выдали за январь только 50% препаратов. Поликлиника №3 - 35% и ровно столько же в ней запланировано выдать в феврале. Справедливости ради нужно отметить, что есть медучреждения, где выдали более 50% инсулина. Есть даже такие медицинские заведения, где выдали 100%, например поликлиника №21. Но скажите, кто этот человек, который решил, что пациентам поликлиники №3 нужно меньше инсулина, чем пациентам поликлиники №21?», - сообщил депутат.Харьковчане уже несколько лет пытаются добиться полного дофинансирования инсулина. Они обращались к городским властям, устраивали различные акции под стенами Харьковского горсовета — и все безрезультатно, хотя власти прекрасно понимают, что для лечения больных нужен пожизненный прием препаратов инсулина и десмопрессина, а перерыв в лечении несет угрозу для жизни.«Не каждый харьковчанин с диабетом может позволить себе покупать инсулин. Без него человек погибает медленной и мучительной смертью. Плюс осложнения сердечно-сосудистой системы, а сосуды у нас есть везде: это и глаза, то есть в итоге слепота, это и отказ почек, гангрена конечностей и соответственно ампутация», - рассказывает Ирина Орлова.По словам инсулинозависимых больных диабетом, из-за недостатка обеспечения приходится тратить на препараты более сотни долларов ежемесячно. Часть потребностей пытаются покрыть волонтеры, часть помощи поступает из других городов Украины и даже из-за границы. В частности, помощь для детей даже оказывает Литва, в то время как власти города принципиально отказываются брать на себя дополнительные обязательства.«Обидно, что помогать больным берутся люди, которые даже не в нашей стране. На месте властей мне было бы стыдно тратить помпезно десятки миллионов на фонтаны, в то время как ваших же родных жителей города спасает совершенно другие города и страны», - резюмирует харьковчанка Татьяна, которая также болеет диабетом с детства и подтверждает информацию Абрамова.В то же время, по данным Министерства здравоохранения за последние 15 лет распространение сахарного диабета в Украине увеличилось на 54,5%, а заболеваемость – на 82,9%. Также диагностируется и несахарный диабет. В 2020 году таких случаев было зарегистрировано более 3 тысяч. Тем не менее харьковская власть принципиально не хочет дофинансировать инсулин.Подробности в блоге Александра Абрамова.