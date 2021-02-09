В Харькове, 9 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.
А также:
Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 09.02.21 г.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.21 г.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 09.02.21 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 09.02.21 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 09.02.21 г.
Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.
А также:
Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 09.02.21 г.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.21 г.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 09.02.21 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 09.02.21 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 09.02.21 г.