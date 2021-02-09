В Харькове, 9 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.



А также:



Индустриальный район:

пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 09.02.21 г.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.21 г.



Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 09.02.21 г.



Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 09.02.21 г.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 09.02.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 09.02.21 г.