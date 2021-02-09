В пределах Полтавской области ограничено движение транспорта по трассе государственного значения - М-03 Киев-Харьков.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области, запрет касается грузовых и крупногабаритных автомобилей, следующих в сторону Киева.



Ограничение вводится в связи со сложными погодными условиями и с целью недопущения заторов на данных дорогах.



Водителям рекомендуют пользоваться площадками для отстоя транспортных средств, расположенных вдоль государственных дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работу снегоуборочной техники.