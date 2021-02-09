Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 9 февраля ожидаются значительные осадки.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода.



Значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, гололед, на дорогах гололедица,



утром и днем в северо - западной половине области сильный снег, сильная метель.



Ветер восточный, 15 - 20 м / с.



Температура ночью 4 - 9 ° мороза, днем от 4 ° мороза до 1 ° тепла.



По городу: ночью обильные осадки, метель; утром и днем сильный снег,



сильная метель. В течение суток ветер восточный, 15 - 20 м / с; гололед, на дорогах гололедица.



Температура ночью 7 - 9 ° мороза, днем 1 - 3 ° мороза..