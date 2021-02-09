На 85-м году ушел из жизни генерал-майор в отставке, участник боевых действий во Вьетнаме -Владимир Закорюкин.

Владимир Михайлович Закорюкин - награжден многочисленными орденами и медалями. Профессор кафедры вооружения войск противовоздушной обороны Сухопутных войск факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, кандидат технических наук Владимир Закорюкин.



Об этом сообщили в пресс-службе вуза.



"Почти 40 лет Владимир Михайлович Закорюкин посвятил честному и преданному служению Родине. Ему принадлежат работы и исследования, которые сыграли важную роль в реформировании и развитии высшего военного образования в Украине. За более чем 55-летний педагогический стаж он подготовил большое количество научно-педагогических кадров и высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил Украины, передавая своим ученикам богатый военный и боевой опыт. Его знания, отношение к Родине получили колоссальный авторитет среди коллег. Настоящий патриот, верным своему слову и своей государству - он всегда был примером чести, героизма и выдержки. Это тяжелая утрата не только для родных, близких и тех, кто знал Владимира Михайловича, но и для всех Вооруженных Сил Украины", - написано в сообщении.



Церемония прощания с Владимиром Закорюкиным состоится завтра, 9 февраля, с 11.00 до 12.00 в центральном холле главного учебного корпуса ХНУВС (ул. Сумская 77/79). Похоронят его в 13.00 на городском кладбище №8.







