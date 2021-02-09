Во время пожара в 14-ти этажке на проспекте Гагарина погиб 37-летний мужчина.

Об этом сообщили спасатели.



Вызов на пр. Гагарина, 165 поступил 9 февраля в 4:41.



К месту пожара немедленно отправились семь отделений службы спасения на автоцистернах и два отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м.



Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены. В 7:03 пожар был локализован, а в 8:58 - окончательно ликвидирован. В горевшей квартире обнаружили тело 37-летнего мужчины. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются