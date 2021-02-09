Будущий кандидат на должность городского головы дал свою оценку второго тура выборов.

В авторской программе «Хард з Влащенко» Михаил Добкин рассказал о том, что по его мнению во второй тур грядущих выборов мэра Харькова выйдет он и Юлия Светличная.«Я считаю, что большие шансы выйти во второй тур есть у Светличной. У нее есть популярность среди определенного количества избирателей, она провела свои фракции в областной и городской советы.Я не являюсь ее сторонником и мы всегда были в разных лагерях, и я думаю, что нет таких избирателей, которые голосуют за нее и проголосовали бы за меня. Мы идеологически расходимся. А Терехову за второй тур нужно сильно побороться», - отметил Добкин.