Из-за аварийной ситуации 1300 абонентов в пгт Коротич осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили областные власти.

Причиной отключения стало упавшее дерево, при падении оно повредило уличную электросеть.

Также в связи с ремонтными работами отсутствует электроснабжение в части поселка Песочин. Как сообщили в Песочинском поселковом совете, света нет в переулках Солнечном и Апрельском, а также на ул. Песочинской.

Возобновить подачу электроснабжения должны до 17:00.

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