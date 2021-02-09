Из-за аварийной ситуации 1300 абонентов в пгт Коротич осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили областные власти.



Причиной отключения стало упавшее дерево, при падении оно повредило уличную электросеть.



Также в связи с ремонтными работами отсутствует электроснабжение в части поселка Песочин. Как сообщили в Песочинском поселковом совете, света нет в переулках Солнечном и Апрельском, а также на ул. Песочинской.



Возобновить подачу электроснабжения должны до 17:00.