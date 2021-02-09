​В Харькове волонтеры разыскивают 15-летнего Антона Логвинова.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", подросток вечером 8 февраля ушел из дома на улице 23 Августа и до сих пор не вернулся.



Мальчик был одет в синюю куртку, серую шапку и джинсы, обут в кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антона Логвинова, просят сообщить по телефону (068) 777-0-112 или на спецлинию полиции по номеру 102.