Международный день стоматолога - ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов, который празднуется отмечается 9 февраля.

Ежегодно каждый второй вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day).

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Иоанна Златоуста.

День ангела отмечают: Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр, Роксана, Камиль.

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