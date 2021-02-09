Международный день стоматолога - ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов, который празднуется отмечается 9 февраля.

Ежегодно каждый второй вторник февраля отмечается Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day).



Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Иоанна Златоуста.



День ангела отмечают: Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр, Роксана, Камиль.