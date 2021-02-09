Как сообщил телеграмм-канал ВЕХА на проспекте Гагарина 165/2, где утром произошел пожар в квартире, несколько этажей затоплено водой.

Напоминаем, во время пожара в 14-тиэтажке на проспекте Гагарина погиб 37-летний мужчина. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м.



Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены. В 7:03 пожар был локализован, а в 8:58 - окончательно ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

